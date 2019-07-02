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Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

2 saat önce

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde 9 ay eğitim alan kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi, System.String[]
Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde 9 ay eğitim alan kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru eserler sergilendi. Eski motiflerin bin bir emekle, ilmek ilmek işlenerek, günümüz motiflerine yansıtıldığı sergi büyük ilgi gördü.

İŞ-KUR Bünyesinde Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserler Niyazi Mahallesi'ndeki muhtar evinde görücüye çıktı.

Yaklaşık 9 ay eğitim alan kursiyerler bu süre zarfında hem ev ekonomilerine katkıda bulundu, hem de geçmişten gelen gelenekleri günümüz motiflerine yansıttı.

Battalgazi Halk Eğim Merkezi Kurs Hocası İlknur İlter, yaptıkları çalışmaları anlatarak, özenle işlenen ürünlerin tek tek sergilendiğini söyledi.

Kursiyer Burcu Altun ise eski motifleri günümüz motiflerine yansıttıklarını belirterek, 9 aylık bir emeğin sergilendiğini ifade etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
Battalgazi, Güncel
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