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Kursiyerlerin el emeği sergilendi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Yöresel Kilim ve Çıpıt Dokuma Kursu"da üretilen el emeği ürünler sergilendi.

Kursiyerlerin el emeği sergilendi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Yöresel Kilim ve Çıpıt Dokuma Kursu"da üretilen el emeği ürünler sergilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Yöresel Kilim ve Çıpıt Dokuma Kursu" sonunda sergi açıldı.

Serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Selami Gün ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Fatma Düzgün Varol ile kursiyerler katıldı.

Sergi, hafta boyunca gezilebilecek.

Yeşilyurt, Malatya, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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