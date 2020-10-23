Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor

23.10.2020 08:26
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor, System.String[]

OSMANLI döneminde donanmaya yelken kumaşı olarak dokunan, 600 yıllık Manisa bezi, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda yeniden dokunurken, kültürel miras da yaşatılıyor.

OSMANLI döneminde donanmaya yelken kumaşı olarak dokunan, 600 yıllık Manisa bezi, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda yeniden dokunurken, kültürel miras da yaşatılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen, ABD, İngiltere ve Hollanda'ya da ihraç edilen Manisa bezini üreten kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

6 asırlık geçmişe sahip Manisa bezi kültürü, açılan kurslarla gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bu kapsamda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, İŞKUR'un da desteğiyle kurslar açıldı. Pandemi nedeniyle sadece 12 kadına yönelik düzenlenen kursa katılanlar, tezgahlarda Manisa bezi dokumayı öğrendi. Pamuk ve ipeği, tahta tezgahlarında ilmek ilmek dokuyan kadınların ürettiği havlu, peştamal ve masa örtüleri, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilirken, ABD, İngiltere ve Hollanda'ya da ihraç ediliyor. 600 yıllık kültürel mirası yaşatan kadınlar, aldıkları ücretle ev ekonomilerine katkı sağlamakla birlikte kursların sonunda meslek sahibi oluyor.

'60 TEZGAH VAR'Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, Osmanlı döneminde 8 bin nüfusluk Manisa'da 3 bin Manisa bezi dokuma tezgahı olduğunu, şu an ise tezgah sayısının 60'a düştüğünü söyledi. Kuşçuoğlu, "2005 yılında Kadınlar Konseyi Derneği öncülüğünde Manisa bezi yeniden canlandırıldı. 2014 yılından itibaren de Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslar verilmeye başlandı. Dokunan Manisa bezleri halkımızın beğenisine sunuluyor" dedi.Şal, peştamal, masa örtüsü tarzı ürünler üretildiğini belirten Kuşçuoğlu, "Önümüzdeki günlerde Manisa bezinden gömlek de üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Sebahattin Yurt da kursların koronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlediğini dile getirdi. Yurt, "Bu kurslar İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü ile protokol kapsamında yapmış olduğumuz kurstur. Bu kurs 250 saatlik bir program. Kursiyer sayısını azaltarak faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

Usta öğretici Serpil Bingöl ise kadınların günlük 30 lira karşılığında hem kurs gördüğünü hem de ev ekonomilerine katkı da bulunduğunu kaydetti. Koronavirüs nedeniyle kursiyer sayısını 12'ye düşürdüklerini aktaran Bingöl, "Katılımcıların 6'sı sabah, 6'sı da öğleden sonra 3'er saat kursa geliyor. Kursiyerlerimizin tamamı ev kadını. Burada dokumayı öğrendikten sonra kurs sonrasında tarihi Yenihan'da bulunan dokuma tezgahlarımızda ücret karşılığında iş sahibi olabiliyorlar. Ürettikleri parçalardan gelir elde ediyorlar. Malzemelerini biz karşılıyoruz. Sattığımız ürünler onlara kazanç olarak geri dönüyor. Özellikle ürettiklerimizi Yenihan'da satışa sunuyoruz. Hediyelik olarak, Manisa Valiliği başta olmak üzere kurumlarımız satın alıyor" diye konuştu.


Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor

Halk Eğitim Merkezi, Şehzadeler, Osmanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kursiyerlerin gelir kapısı 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

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