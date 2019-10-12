Son Dakika Haberleri: Kursiyerlerin ürünleri satışa sunuldu
Son Dakika Güncel Kursiyerlerin ürünleri satışa sunuldu

Kursiyerlerin ürünleri satışa sunuldu

1 saat önce

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi kurslarında, kursiyerlerin yaptığı çalışmalar halkın beğenisine sunuldu.

Kursiyerlerin ürünleri satışa sunuldu, System.String[]

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi kurslarında, kursiyerlerin yaptığı çalışmalar halkın beğenisine sunuldu.

Merkezin atölyelerinde yüzde yüz kök boyası yünlerden üretilen kilimler beğeni aldı, yün iplerden kökboyalı çanta ve cüzdanlar da satışa sunuldu.

Merkezin müdür yardımcısı Hüseyin Kaplan, atölyelerde yün iplerin yüzde yüz kök boyası ile boyanmasının akabinde dokunan kilimlerin 100 sene renginin solmadığını söyledi.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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