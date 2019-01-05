Kursk Filmi

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Rus Donanması’nın gerçekleştirdiği ilk tatbikatta kullanılan K-141 Kursk denizaltısı batmaz diye düşünülmekte ve mürettebatı donanmanın en iyilerinden oluşmaktadır. Bu mürettebatın içinde Kaptan Mikhail Kalekov da vardır. Kendini işine adamış deniz subayını evde bekleyen hamile bir eşi ve çocuğu vardır. Mikhail ve mürettebat Kursk’a biner ve Barents Denizi’ne dalarlar. Bir süre sonra beklenmedik patlamalar olur ve mürettebatın bir kısmı hayatını kaybeder. Mikhail ve bir grup subay su geçirmez arka kabinlerde güvendedir. Grubun kurtarma gelene kadar yetecek havası ve erzağı vardır ancak yardım ne zaman gelecektir? Denizaltının sismik etkinliği tespit edildiğinde İngiltere
, Fransa
ve Norveç
yardım teklif eder ancak Rusya
siyasi sebeplerden dolayı durumun kontrol altında olduğunu söyler. Kaybedecek vakit yoktur ve zaman daralmaktadır. Yönetmen:
Thomas VinterbergSenaryo:
Robert RodatOyuncular:
Léa Seydoux, Colin Firth
, Matthias Schoenaerts
, Max von Sydow, August Diehl
, Michael Nyqvist
, Steven Waddington, Matthias Schweighöfer
, Zlatko Buric , Joel Basman, Katrine Greis-Rosenthal, Bjarne Henriksen , Lars Brygmann, John Hollingworth, Gustaf Hammarsten, Peter Simonischek, Eva van der Gucht, Pit Bukowski, Helene Reingaard Neumann, Artemiy Spiridonov, Tijmen Govaerts, Peter Plaugborg, Kristof Coenen, Miglen Mirtchev, Martin Greis-Rosenthal, Magnus Millang, Martin Brambach, Fedja Stukan, Aske Bang , Yakup UzunFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
KurskYapımcı Firma:
Belga ProductionsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Belçika
, LüksemburgOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
117 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
29.03.2019Kursk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.