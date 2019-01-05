Son Dakika Haberleri: Kursk Filmi

Kursk Filmi

1 saat önce

Kursk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kursk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Rus Donanması’nın gerçekleştirdiği ilk tatbikatta kullanılan K-141 Kursk denizaltısı batmaz diye düşünülmekte ve mürettebatı donanmanın en iyilerinden oluşmaktadır. Bu mürettebatın içinde Kaptan Mikhail Kalekov da vardır. Kendini işine adamış deniz subayını evde bekleyen hamile bir eşi ve çocuğu vardır. Mikhail ve mürettebat Kursk’a biner ve Barents Denizi’ne dalarlar. Bir süre sonra beklenmedik patlamalar olur ve mürettebatın bir kısmı hayatını kaybeder. Mikhail ve bir grup subay su geçirmez arka kabinlerde güvendedir. Grubun kurtarma gelene kadar yetecek havası ve erzağı vardır ancak yardım ne zaman gelecektir? Denizaltının sismik etkinliği tespit edildiğinde İngiltere, Fransa ve Norveç yardım teklif eder ancak Rusya siyasi sebeplerden dolayı durumun kontrol altında olduğunu söyler. Kaybedecek vakit yoktur ve zaman daralmaktadır.


Yönetmen: Thomas Vinterberg
Senaryo: Robert Rodat
Oyuncular: Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Max von Sydow, August Diehl, Michael Nyqvist, Steven Waddington, Matthias Schweighöfer, Zlatko Buric , Joel Basman, Katrine Greis-Rosenthal, Bjarne Henriksen , Lars Brygmann, John Hollingworth, Gustaf Hammarsten, Peter Simonischek, Eva van der Gucht, Pit Bukowski, Helene Reingaard Neumann, Artemiy Spiridonov, Tijmen Govaerts, Peter Plaugborg, Kristof Coenen, Miglen Mirtchev, Martin Greis-Rosenthal, Magnus Millang, Martin Brambach, Fedja Stukan, Aske Bang , Yakup Uzun
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Kursk
Yapımcı Firma: Belga Productions
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Belçika, Lüksemburg
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 117 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com

Barents Denizi, Sinema
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