Son Dakika Haberleri: Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı
Son Dakika Güncel Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı

Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı

1 saat önce

ELAZIĞ'da yaşayan 3 çocuk annesi Zerrin Singin (42), eşine destek olmak için Halk Eğitim Müdürlüğü'nün dikiş kursunu tamamladıktan sonra açtığı iş yeriyle aile ekonomisine destek sağlıyor.

Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı, System.String[]

ELAZIĞ'da yaşayan 3 çocuk annesi Zerrin Singin (42), eşine destek olmak için Halk Eğitim Müdürlüğü'nün dikiş kursunu tamamladıktan sonra açtığı iş yeriyle aile ekonomisine destek sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan Zerrin Singin, eşine destek olmak için Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı dikiş kursuna kayıt oldu. Kursu başarıyla bitiren Singin, bir süre özel sektör de çalıştıktan sonra kendi imkanları terzi dükkanı açtı. Açtığı dükkan da hem terzilik hem de 3 çocuğuna annelik yapan Singin, çocuklarıma iyi bir gelecek ve eşime destek olmayı amaçladığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla iş yerini açtığını söyleyen Singin, "Kursu bitirdikten sonra özel sektörde çalıştım. Sonra kendim bir karar verdim ve iş yeri açmak istedim. Yaklaşık 15 gündür açtığım dükkanda terzilik yapıyorum. İlerleyen zamanda KOSGEB'e başvurarak, devletimizden destek almak istiyorum" diye konuştu. Hem iş yerinde çalışıp hem de çocuklarımla ilgilenmek biraz zor oluyor. Kendi ayaklarımın üstünde durmak için ve çocuklarımın geleceğini hazırlamak için çalışıyorum. Eşime de destek oluyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.

Vatandaşların iş yerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Singin, "İş yerimde elbise tamiri, gelinlik ve abiye tamiri, boy kısaltma gibi her türlü işlemleri yapabiliyorum. Bu mesleği kurstan öğrendim. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu dikiş kursuna giderek eğitim aldım" diye konuştu.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum sele teslim: 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı
Kuzeninin 18 yaşındaki kızını kaçıran 50 yaşındaki adam tutuklandı Son Dakika: ABD Başkanı Trump, "Türkiye tutuklu DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeli" dedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:54:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kursta meslek edinen ev kadını, kendi iş yerini açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]