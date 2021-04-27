KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK - Son Dakika

KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK

27.04.2021 09:57

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan Nurten Kaplan (41), Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursun ardından tekstil atölyesi kurdu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan Nurten Kaplan (41), Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursun ardından tekstil atölyesi kurdu. Eşinden ayrı yaşayan ve 3 çocuğuyla hayata tutunan Kaplan'ın hedefi, atölyesini büyüterek, daha çok kadına imkan sağlamak olduğunu söyledi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı ev tekstili kursunun ardından usta öğretici olan Nurten Kaplan, el becerileriyle tekstil atölyesi de açtı. Eşinden ayrı yaşayan, 3 çocuk annesi Kaplan, atölyesinde başka kadınları da istihdam edip, ürettiklerini kendi iş yerinde satışa sunuyor.

Halk Eğitim Merkezi'ne 2006 yılında giderek, ev tekstili kursunda eğitim aldığını anlatan Kaplan, 3 yıl boyunca eğitim aldım. Bu eğitimin sonunda, kendimi çok geliştirdim. Usta öğreticilik başvurusunda bulundum. 11 yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Bu süre zarfında kendime iş yeri açtım. Bu da bana çok destek oldu. Şimdi hem öğrenci eğitiyorum hem de iş yerimi çalıştırıyorum. Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese sesleniyorum, lütfen kızlarınızı halk eğitim kurslarına yönlendirin. Kızlarımız meslek sahibi olsun, ayaklarının üzerinde durmayı başarsınlar? dedi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ise gelen talep doğrultusunda kurs açtıklarını söyledi. Kadınların burada aldığı eğitimle kendi ayaklarının üzerinde durmayı başardığına dikkat çeken Bilen, 'Hayat Boyu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi olarak, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kurs açıyoruz. Vatandaşlarımızın sanatsal, meslek edinme ve hobi anlamında hangi talebi olursa olsun; mahalle aralarında, merkezde ve köylerde o kursları açıyoruz. Şu anki kursumuz da onlardan biri. Buranın iş sahibi yıllar önce bizim kursumuzda kursiyerdi. Ustalık belgesini alarak usta öğretici oldu. Meslek edindirme kursu sayesinde kendi iş yerini kurdu. Kadınlarımızın kendi ayakları üstünde durmasında, ekonomik özgürlüklerini elde etmesi konusunda güzel bir örnek. Bu örneklerin çoğaltılması için planlama yapıyoruz. Meslek edindirme kurslarımızın güzel işlere vesile olacağını biliyoruz' diye konuştu.

KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK
KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK

Halk Eğitim Merkezi, İstihdam, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KURSTA ÖĞRENDİKLERİYLE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, HEDEFİ KADINLARA DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMAK - Son Dakika


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