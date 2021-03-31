SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor - Son Dakika

SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor

31.03.2021 12:23
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor, System.String[]

Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor SİVAS'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen pasta yapım ve sunumu kursu yoğun ilgi görüyor.

Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor

SİVAS'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen pasta yapım ve sunumu kursu yoğun ilgi görüyor. Kurs içerisinde eğitim amaçlı yapılan çeşitli yiyecekler, koronavirüs sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına gönderiliyor.

Kentte Halk Eğitim Merkezi'nde periyotlar halinde pasta yapım ve sunumu kursu düzenleniyor. Kursiyerler aldıkları eğitimle yaptıkları çeşitli yiyecekleri, pandemi sürecinde özveriyle mücadele veren sağlıkçılara gönderiyor. Zaman zaman ise Sevgi Evlerinde kalan çocukları, atölye çalışmaları için misafir ederek hazırlanan yiyecekleri onlarla paylaşıyor. Haftada 2'şer grup halinde 4'er saatlik eğitim alan kursiyerlerin bazıları sertifika almak için, bazıları da hobi amaçlı geliyor. 12'şer kişilik gruplarla eğitim alan kursiyerler pasta yapımının stresi azalttığını belirtiyor.

6 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan ve kursiyerlerin taleplerine göre kursları belirlediklerini ifade eden eğitmen Maide Bera Taşkent (26), "Kurs süreci açtığımız modüllere göre değişiyor. Bu modüllerin süreleri bazen 2 bazen de 7 ay sürebiliyor. Burada insanların taleplerine göre kurslarımız ve modüllerimiz değerlendiriliyor. Biz aslında kurslarımızı açtığımızda inanların hayal güçlerine makyaj yapmak istiyoruz. Onlar da aslında hayal güçlerini birisi keşfetsin diye bu tarz alanlara gelmeyi istiyorlar. Biz de burada hayal güçlerini yansıtsınlar diye insanlara kapılarımızı sonsuza dek açıyoruz. Hayal gücü sonsuza dek bitmeyecek bir şey olduğu için, biz burada butik pasta çalıştığımız için renk ve boya ve figürlerle hayal güçlerimize makyaj yapıyoruz. Yaptığımız makyajla hayatımız da devam edebilecek seviyeye geliyor. Hem ruhumuz besleniyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK MUTLU OLDULAR'

Koronavirüs sürecinde telafi dersleri yapan kursiyerlerle geliştirilen projeden bahseden Taşkent, "Pandemi sürecinde toplu olarak kursiyerlerimize birlikte bir proje hazırladık ve sağlık çalışanlarımıza burada yaptığımız ürünleri hediye ettik. Sivas'ın belirli bölgelerindeki sağlık ocaklarına giderek ürünlerimizi teslim ettik. Sağlık çalışanları çok mutlu oldular. Kursumuzun modülüne göre aslında kadın ve erkek kursiyer sayılarımız değişebiliyor. Pasta yapımı ve unlu mamulleri kursunu açtığımızda kadın kursiyerlerimiz daha çok oluyor. Standart olarak 30 ve 15 arası kursiyer olması gerekiyor ama pandemi koşullarında en fazla 12 kursiyer alabiliyoruz. Buraya gelen kursiyerlerimin birçoğu ev hanımı, geriye kalan kısmı ise emekli, öğretmen, avukat, diyetisyen var. Bu butik pasta yapımını hobi olarak değerlendirdiğimizde buraya öğrenci de geliyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencimiz buraya kafasını dağıtmak için de geliyor. 15 ve 48 yaş arası bir kesime hitap ediyoruz ve burada bu yaş aralığında öğrencilerimiz yer alıyor. Burada öğrenci öğretmen ilişkisinden ziyade aile bağı kuruyoruz ki akıllarındaki bütün sorunları bırakıp rahat hareket edebilsinler" diye konuştu.

'BURADA KENDİMİZE VAKİT AYIRIYORUZ'

Halk Eğitim Merkezinde Pasta yapımı ve sunumu kursu alan ev hanımı Neslihan Açıkgöz(47), 'Mutfak çok zevk aldığım bir bölüm. Hoşuma giden şeylerde de keşfetmeyi seviyorum. Burada da hamurlarla oynayıp yeni şeyler, insanları keşfediyorsunuz ve yeteneklerinizi ortaya çıkartıyorsunuz. Ben bir ev hanımıyım ve günümün çoğunu burada geçiriyorum. Bütün ev hanımlarının da Halk Eğitim Merkezlerini keşfedip kendi yeteneklerini ortaya çıkarmalarını, keyif aldıkları işler yapmalarını ve kendilerine en azından birkaç saatlerini ayırmalarını çok isterim. Çünkü kadınlar hayatlarını genellikle hep başkaları için yaşıyor. Ama burada kendimiz için vakit geçiyoruz ve ben bundan kendi adıma çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'GÜNÜN STRESİNİ ATTIĞIMIZ BİR YER'

Diyetisyenlik yapan ve danışanlarına daha iyi hizmet sağlamak için kursa katıldığını belirten Sevim Daştan(25), "Burada her türlü pasta ve hamur işi yapıyoruz. Ben aynı zamanda diyetisyenim ve burada danışanlarım için de daha iyi tarifler geliştireceğimi düşünüyorum. Burası bizim için günün tüm stresini attığımız bir yer oluyor. Eğlenceli bir şekilde burada tüm tarifleri yapıyoruz" dedi.

Pasta yaparken stres attığını belirten kursiyer  Ahmet Aktaş(23) ise, "Halk Eğitim Merkezinde ilk başta aşçılık kursunda başladım. Daha sonra Maide hocanın yaptıkları hoşuma gitti ve pastacılık kursuna gelmeye karar verdim. Pasta yaparken burada çoğu şeyi unutuyorum, kafam dağılıyor. Ortamdan ve hocamızdan bir hayli memnunuz, buraya gelmek iyi oluyor.  İşten sonra buraya geliyorum ve yaptığımız şeylerle günün stresini atarak kafa dağıtıyorum" diye konuştu.

SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor
SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor

Halk Eğitim Merkezi, Koronavirüs, Pandemi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Kursta yapılan yiyecekler, sağlıkçılara gidiyor - Son Dakika


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