Kurstaki çocuk kolonya ve çakmaklı oyunda yanarak yaralandı (2) - Son Dakika

'ÜZGÜNÜZ, KAZAYDI'

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yatılı kalan Y.K. (10) isimli çocuğun üzerine kolonya dökülüp, çakmağın yakılması sonrası yaralanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay sonrası, Y.K.'nin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. (18) ile C.S.'nin (18), polise verdikleri ifadede, şakalaşırken olayın meydana geldiğini ve üzgün olduklarını söyledikleri öğrenldi.

Şüphelilerden M.Ö., ifadesinde kötü bir niyetleri olmadığını belirterek, "Ben kurstaki çocuklara kolonya dağıttım. Sonra şakalaşmak için Y.K.'nin üzerine de biraz kolonya döktüm. O sırada C.S. de şakalaşmak için, 'Şu çakmağı bir yaksak ortalığı alev alır' dedi. Sonra da çakmağı yakıyormuş gibi yaptı. Çakmaktan çıkan kıvılcım, Y.K.'nin elbiselerinin tutuşmasına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü. Söndürmeye çalıştık. Bilerek yakmadık, kazaydı. Çok üzgünüm" dedi.Y.K.'nin yaralanmasına neden olmakla suçlanan C.S. ise, "Arkadaşım olan M.Ö., şaka amaçlı olarak Y.K.'nin üzerine kolonya döktü. Ben de Y.K.'ye yaklaşıp, 'çakmağı yakarsam buralar tutuşur' diyerek, bilinç dışı çakmağı yakmak istedim. Sadece kıvılcım çıktı. O kıvılcımlardan da yangın çıktı. Amacım Y.K.'ye zarar vermek değildi. Çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

İlçe emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.K.'nin yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı.

Derya EVREN/ BURSA,