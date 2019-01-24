Kürsübaşı Akşamları Devam Ediyor
1 saat önce
Elazığ kültürünü ve Harput musikisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla belediye tarafından her Çarşamba şehrin en gözde mekânı Kültür Park Mamurat-ül Aziz Salonu'nda düzenlenen 'Kürsübaşı' akşamları devam ediyor.
PROGRAMA İLK DEFA KATILANLARDAN TEŞEKKÜR
Her hafta olduğu gibi bu hafta da programı izlemeye gelen vatandaşlar geceden çok keyif alarak ayrıldılar. Özellikle çocuklar gönüllerince eğlendiler. Geceye seslendirdikleri Harput ve Elazığ musikileri ile anlam katan yerel sanatçılarımıza gelen konuklar da coşkuyla eşlik ettiler.
Her yaş grubunun misafir olduğu program, 'Kürsübaşı' etkinliği ile özdeşleşen ve sahnede musiki eşliğinde yoğrulan çiğköfte ikramıyla da ayrı bir güzel geçti.
Harput kültürünün her hafta yaşatılmasının ve yeni nesle benimsetilmesinin çok anlamlı bir hizmet olduğunu belirten vatandaşlar Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
Programa konuk olarak ilk defa katıldığını belirten engelli çocuk ebeveynleri ise hem kendileri hem de çocukları için çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ettiler.
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hemşerilerimizin severek takip ettiği kültürel mirasımız 'Kürsübaşı' etkinliği, ücretsiz olarak her hafta farklı sanatçıların katılımı ve çeşitli ikramlar eşliğinde vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edecek" denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:02 Kaynak: Bültenler
İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan
Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı
2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi