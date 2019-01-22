Son Dakika Haberleri: Kürsübaşı Geleneği Devam Ediyor

Kürsübaşı Geleneği Devam Ediyor

36 dakika önce

'Kürsübaşı' etkinliği, 23 Ocak Çarşamba günü saat 19'da Kültür Park Mamurat-ül Aziz salonu'nda musiki severler ile buluşacak.

Kürsübaşı Geleneği Devam Ediyor, System.String[]

Elazığ geleneksel kültürünün mihenk taşlarından biri olan Kürsübaşı geleneği bugün de yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılıyor. Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda, Elazığ kültüründe özel bir yere sahip olan ve sohbet, ziyafet, musikiyle dopdolu bir içeriğe sahip Kürsübaşı programı, genç yaşlı Elazığlıları buluşturmaya devam ediyor.

Her hafta Çarşamba günü düzenlenen, dünü ve bugünü harmanlayan programda, tatlı sohbetlerin ikramlarla harmanlanarak, eşsiz Harput musikisi ile taçlandırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:32 Kaynak: Bültenler

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