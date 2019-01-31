Kursübaşının Konukları Bakkal Teyzeler Oldu

Elazığ kültürünü ve Harput musikisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla belediye tarafından her Çarşamba Kültür Park Mamurat-ül Aziz Salonu'nda düzenlenen 'Kürsübaşı' etkinliği, Elazığlı vatandaşların ve bakkal teyzelerin katılımlarıyla devam etti.

Kış akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan "Kürsübaşı" etkinliğinde konuşan Bakkal Teyzeler Platformu Başkanı Nida Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti. "Bakkal Teyzeler Platformu" Bakkallar Odası'nın bir projesidir. Yıllardır toplumumuzda var olan bakkal amcaların sorun ve sıkıntılarını bizlerde anlatmaya başladık. Çünkü bizler bayan esnaflar olarak Bakkal Teyzeleriz. Bakkal teyzeler olarak küçük esnafımızın aslında adları küçük ama yürekleri kocaman olan esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını kamuoyunda paylaşmaya başladık. Geçen bir yıl süre zarfında çeşitli STK'lara ziyaretler gerçekleştirdik. Dedik ki lütfen alışverişlerinizi bakkallardan yapınız küçük esnaflardan alışveriş yaptınız ve biz diyoruz ki çay bakkallarda içilir en güzel sohbetler bakkallarda yapılır. Bakkal teyzeler olarak Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a Kürsübaşı etkinliğini gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz."

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hemşerilerimizin severek takip ettiği kültürel mirasımız 'Kürsübaşı' etkinliği, ücretsiz olarak her hafta farklı sanatçıların katılımı ve çeşitli ikramlar eşliğinde vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edecek" denildi.