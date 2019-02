Kürsüden İndi, Sürücü ve Yayaları Sıkı Sıkı Tembihledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, düzenlen programda konuşmasını tamamladıktan sonra yola çıkıp sürücü ve yayaları yaya güvenliği konusunda sıkı sıkı tembihledi.

2019 yılının yaya öncelikli yıl olarak ilan edilmesi üzerine "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yapılan düzenlemenin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Işıklı Kavşağında bulunan yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş'ın yanı sıra çok sayıda emniyet, jandarma mensubu ve çocuklar katıldı.



"Bunun ilk göstergesi trafiktir"



Programda kürsüye çıkıp konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Yaya güvenliği çok önemli. İnsana değer veren bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsan her şeyden öncelikle her şeyden daha önemli. İnsan hayatta değer verebileceğimiz her şeyin önünde olan bir varlıktır. Her şey insanlar için. Yaya güvenliği bu açıdan çok önemli, trafik güvenliği bu açıdan çok önemli. Gittiğimiz bir şehre, bir ülkeye şöyle bir etrafınızı gözlemleyin. Trafikte seyreden araçları çok dikkatli gözlemleyin ve gözlem sonucunda inanıyorum ki oranın yerleşim hakkında insanların birbirlerine davranışları hakkında pek çok şey söyleyebilecek durumda olursunuz. Gözlemlersiniz orayı raporlayabilecek durumda olursunuz. Eğer insanlar birbirlerine saygılıysalar, hukuka riayet ediyorlarsa kurallara uyuyorlarsa bunun ilk göstergesi trafiktir" dedi.



"1 yılda 450 insan yaralandı"



Vali Yıldırım, "Bazen şunu yapıyoruz; arabaya biniyoruz ehliyetimiz var ehil insansınız ehliyet veriliyor, arabaya biniyoruz yoldan geçene ya da karşıdan karşıya geçene kızıyorsunuz veya kendimiz yaya oluyoruz bu defa kurala uymayan sürücüye kızıyoruz. Onun içindir ki ister yaya olalım, ister sürücü olalım güvenliğe çok dikkat edelim. Birbirimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Bakın yayalarla olan trafik kazalarında son 1 yıl içerisinde 450'ye yakın insanımız Tekirdağ'da yaralandı. Bu 450 insanın acı çekmesi demek. Aslında bir taraftan da onları yaralayan da acı çekiyor, onlar da vicdan azabı çekiyor. İşte bunlarla karşılaşmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hız kurallarına dikkat etmemiz lazım, yeşil ışık ya da kırmızı ışık konusuna çok çok dikkat etmemiz lazım. Ama yaylalarımız da olur olmadık yerlerden yola inmemeleri lazım. Avrupa'da şu var. Adımınızı attığınız anda, ama bu yaya geçitleri için geçerli, yola adımınızı attığını zaman araba durmak mecburiyetinde. Bu kültürün bizde de yerleşmesi gerekiyor. Biz de bu kültüre sahip olmalıyız" diye konuştu.



Konuşması biter bitmez yola çıkıp sıkı sıkı tembihledi



Kürsüde bulunan Vali Yıldırım konuşmasını tamamladıktan hemen sonra eline yaya güvenliği konulu broşürleri alıp yola çıktı. Broşürleri dağıtmaya gazetecilerden başlayan Vali Yıldırım, yolda gelen sürücülere ve halk otobüslerinin içerisinde bulunan vatandaşlara teker teker broşür dağıtarak, sürücüleri ve vatandaşları trafik ve yaya güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları için sıkı sıkı tembihledi. Vali Yıldırım daha sonra etrafta bulunan vatandaşlara da broşür dağıttı. - TEKİRDAĞ

