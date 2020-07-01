Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor - Son Dakika

Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor

ANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.

ANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunun tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak çıkardıklarını belirten Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa bu kurşunların yol açabileceği sualtı kirlenmesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
ABD'de protestocuların ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi geldi
TONLARCA KURŞUN VE SERPME AĞ

Kurşun ağırlıkların doğada kaybolmadığını, deniz suyunun tuzlu yapısı nedeniyle erozyona uğrayarak kurşunun zehrini denize bıraktığını sözlerine ekleyen Alemdar, şöyle konuştu:

"Deniz dibinde 10 gramdan yarım kiloya, çeşitli ağırlıklarda kurşun var. Deniz dibinde takılan misinanın kopup kaldığı çöp yığınları bulunuyor. Kurşun deniz yaşamına ciddi zarar veriyor. Olta balıkçıları dip yaşamını görmüyor. Fakat biz görünmeyeni gördüğümüz için balıkçı kurşunlarının deniz dibine verdiği zarara dikkat çekmek istiyoruz. Falez bölgesinde bununla ilgili tedbir alınması gerekiyor. Falezler bölgesinde belirli bir avlanma noktası oluşturulmalı. Buralarda avlanan olta balıkçıları kurşunlarını veya misinalarını suya düşürse bile, bizler nereyi temizleyeceğimizi biliriz."

DALIŞTA PARMAĞINA BATTI

Denize her dalışta kurşunlara denk geldiklerini belirten dalgıç Erkun Tanyar, "Zararlı toksik atık listesinde en üst sırada yer alıyor. Deniz ve insan sağlığını tehdit ediyor. Bu oltalara yüzen ve dalış yapanlar takılabilir. Olta iğnesi parmaklarıma katıldı, hastaneye gidip çıkarttırmak zorunda kaldım" dedi.

AKDENİZ FOKLARININ YAŞAM ALANI

Sualtı film yapımcısı Alican Abacı, nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun yaşam alanları falezlerin etrafının başıboş misina ve kurşunlarla dolu olduğunu, bunun da sualtı yaşamını olumsuz etkilediğini hatırlattı. Abacı, "Bu görüntüleri gelecekte yapacağım filmimde kullanacağım. İnsanların dikkatini denizin altına çekmek istiyorum. Olta avcılığı daha kontrollü yapılmalı. Biz topluyoruz, onlar düşürüyor" diye konuştu.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:18 ABD'de protestocuların ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi geldi 21:12 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil 21:06 Son Dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
16:18
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
11:05
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:54:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]