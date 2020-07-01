Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor - Son Dakika

ANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunun tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak çıkardıklarını belirten Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa bu kurşunların yol açabileceği sualtı kirlenmesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.
Sualtı film yapımcısı Alican Abacı, nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun yaşam alanları falezlerin etrafının başıboş misina ve kurşunlarla dolu olduğunu, bunun da sualtı yaşamını olumsuz etkilediğini hatırlattı. Abacı, "Bu görüntüleri gelecekte yapacağım filmimde kullanacağım. İnsanların dikkatini denizin altına çekmek istiyorum. Olta avcılığı daha kontrollü yapılmalı. Biz topluyoruz, onlar düşürüyor" diye konuştu.