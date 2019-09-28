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Kurşun emekli başkomserin pantolonunu delip geçti

4 dakika önce

Kurşun emekli başkomserin pantolonunu delip geçtiBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, tartıştığı şahıslar tarafından beylik silahı elinden alınan emekli başkomisere iki el ateş edildi.

Kurşun emekli başkomserin pantolonunu delip geçti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, tartıştığı şahıslar tarafından beylik silahı elinden alınan emekli başkomisere iki el ateş edildi. Kurşunlardan biri pantolonunu delip geçen başkomisere ateş edenler kayıplara karıştı.

Düğün salonu işletmecisi emekli başkomiser Osman K'nin sanayi sitesindeki iş yerine gelen Abdullah P. ve beraberindeki bir kişi, bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kavgada yüzünden yumruk darbesi alan Osman K, belindeki beylik tabancasını çekerek yere bir el uyarı ateşi yaptı. Emekli başkomiserin elinden silahı alan Abdullah P. karşı tarafa iki el ateş etti. Kurşunlardan biri K'nin pantolonunu delip geçti. Abdullah P. ardından silahı yere atıp olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan zanlıyı arıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kurşun emekli başkomserin pantolonunu delip geçti

Bursa, İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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