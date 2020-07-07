Kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuğun ölümü davasında karar - Son Dakika

Kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuğun ölümü davasında karar

Bağcılar'da, iki kişiyle tartışırken silahını ateşlemesi sonucu yoldan geçen 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne sebep olan sanık polis memuru A.A., "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bağcılar'da, iki kişiyle tartışırken silahını ateşlemesi sonucu yoldan geçen 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne sebep olan sanık polis memuru A.A., "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz müşteki sanık A.A. ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuksuz müşteki sanık A.A.'nın 6 yaşındaki Zeliha Cumo'ya karşı "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık A.A. hakkında müşteki sanıklar Recep ile Coşkun Aydın'a yönelik "kasten yaralama" suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme, A.A.'nın eylemi meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığından bu suçtan beraatine hükmetti.

Mahkeme, sanık A.A. hakkında diğer eylemden hüküm kurulduğundan "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Müşteki sanıklar Coşkun ve Recep Aydın'ın sanık A.A.'ya karşı "basit yaralama" suçundan ikişer bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, Coşkun ve Recep Aydın hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca sanık A.A. hakkında 8 yaşındaki müşteki Göksu Şancı'ya karşı "bilinçli taksirle kasten yaralama" suçundan dava açıldığını belirterek, bu suçun uzlaşma kapsamında kaldığını ve uzlaşıldığını belirterek, cezasının düşürüldüğünü açıkladı.

?- İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da, 18 Mayıs 2016'da izinli olan polis memuru A.A.'nın, otobüs durağında beklediği sırada, Hanife Aydın'a uygunsuz laflar söylediği belirtilerek, Aydın'ın olay çıkmaması için A.A'ya bakmakla yetindiği, ancak olayı fark eden eşi Recep Aydın ile akrabası Coşkun Aydın'ın A.A. ile kavga ettikleri anlatılmıştı.??

Müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın'ın polis memuru A.A.'yı yaraladıkları, hemen sonrasında ise polis memurunun geri çekilerek üzerinde taşıdığı tabancayla kavga ettiği kişilere doğru çok sayıda ateş ettiği aktarılan iddianamede, "Olay yerinin meskun mahal oluşu sebebiyle o sırada olay yerinden geçen Suriyeli 6 yaşındaki Zeliha Cumo'nun sağ göğüs hizasına aldığı bir mermi isabeti sonucu öldüğü, yine annesi Canan ile birlikte olay yerinde yürümekte olan 8 yaşındaki Göksu Şancı'nın da el ve dizinden aldığı 2 mermi isabetiyle hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı, şüphelilerden Coşkun Aydın'a ise 2 mermi isabet ettiği için yaralandığı, kavga olayından dolayı Recep Aydın'ın da yaralandığı anlaşılmıştır." ifade edilmişti.?

A.A.'nın yer ve zaman gözetmeksizin çok sayıda yaptığı tabanca atışları neticesinde çevredeki vatandaşların zarar görebileceğini dikkate almaksızın genel güvenliği de kasten tehlikeye düşürdüğü bildirilen iddianamede, A.A. hakkında "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar, müşteki şüpheliler Recep ve Coşkun Aydın hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Recep Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuğun ölümü davasında karar - Son Dakika
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