Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar - Son Dakika

Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar

6 saat önce

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, kamu personeli, sınırda görev yapan askerler ve AFAD ekipleri için maske dikmeye başladı.

Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar, System.String[]

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, kamu personeli, sınırda görev yapan askerler ve AFAD ekipleri için maske dikmeye başladı.

Kumlu Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçe halk eğitim merkezinde görev yapan usta öğreticiler maske dikmeye başladı. Dikilecek 5 bin maske, kamu personeli ile ve sınırda görev yapan askerler ve AFAD görevlilerine dağıtılacak.

İhtiyaç halinde maske dikimine devam edeceklerini söyleyen Ayşe Timuçin, "Koronavirüs  nedeniyle kendimize, ailemize, kurumlara ve sınırda bulunan askerlerimiz ile diğer görevlilere verilmek üzere maske dikiyoruz. 5 bin maske dikeceğiz" dedi.

Gülizar Talipler de diktikleri maskeleri, ihtiyaç duyulan kurumlara vereceklerini söyledi.

Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven, kursiyerlerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.


Kumlu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:58 Çorum'dan kısa kısa
15:58 Beyoğlu'nda dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
15:56 Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor
15:56 Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor
15:56 Kayseri Şehir Terminali'nde 'Öğrenci' yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kursun usta öğretcileri koronavirüse karşı maske dikiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]