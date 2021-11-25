Kurşun yağdırdıkları evde, balkondaki kadını vurdular - Son Dakika

ADANA'da evinin balkonunda oturan Zekiye Kayabaşı (75), kimliği belirsiz 3 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 20 boş kovan buldu.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, Zekiye Kayabaşı ve yakınlarının oturduğu, altında da aileye ait olan kahvehanenin bulunduğu 3 katlı binaya tabancalarla ateş açtı. Saldırı sırasında balkondaki sandalyede oturan Kayabaşı, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, motosiklet ile kaçtı. Yaralı kadın ise yardım çağrısını duyan yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

20 BOŞ KOVAN BULUNDU

Bölgeye sevk edilen polis ekibi, olayın yaşandığı caddede yaptığı incelemede 20 boş kovan buldu. Saldırganların silahından çıkan kurşunların çevredeki diğer ev, işyeri ve park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.