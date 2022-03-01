Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti - Son Dakika

Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti

Silahlı saldırıya uğrayan sürücü, aracıyla hastaneye gidip yardım istedi

Esenyurt'ta ticari taksici sürücüsüne silahlı saldırı anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir ticari taksi şoförüyle konuşan 4 kişilik grup yanlarına yanaşarak camını açan başka ticari aracın sürücüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırdı. Yaralı sürücüsü, aracını hastaneye sürerek hayatta kalmaya çalışırken, saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen 4 şahıs yol kenarında bekleyen ticari taksi sürücüsünün kapısını açarak konuşmaya başladı. Bu sırada 34 TJV 43 plakalı ticari taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz 4 kişinin yanına yanaşarak camı açıp konuşmak istedi. Ticari taksi sürücüsünün yanaştığı sırada şahıslardan bir tanesi henüz bilinmeyen bir sebeple elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı.

Yaralı sürücü aracını hastaneye sürdü, şüpheliler kaçtı

Neye uğradığını şaşıran ticari taksi sürücüsü aracıyla uzaklaşırken, şüpheli 4 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan taksi sürücüsü kullandığı taksiyle en yakın hastaneye giderek yardım istedi. Yaralı sürücüyü gören sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye alarak tedavisine başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ticari taksiye çok sayıda kurşun isabet etti

Ekipler, cadde üstünde silahlı saldırının yaşandığı ve taksinin olay sonrasında park halinde bulunduğu yere geldi. Etrafa saçılan boş kovanları toplayan polis, çok sayıda kurşun isabet eden ticari taksinin üstünde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının yaşandığı cadde üstünde esnaf olan Rami Fetullahi, "Biz o sıra çalışıyorduk. 4-5 silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımız zaman hiçbir şey görmedik. 2 tane taksi varmış. Taksinin biri gitmişti. Diğeri ise orada bekliyordu" dedi.

Silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde ticari taksiye gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin yol kenarındaki ticari taksinin etrafında beklediği, daha sonra yoldan geçen başka bir taksinin kenara yanaştığı ve bekleyen şahıslardan birinin silahını çekerek yanaşan ticari taksiye ateş ettiği görülüyor. Saldırıya uğrayan ticari taksi olay yerinden hızla uzaklaşırken, saldırganlar ise farklı yöne doğru koşarak uzaklaşıyor.