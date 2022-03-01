Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti

01.03.2022 07:57

Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti Silahlı saldırıya uğrayan sürücü, aracıyla hastaneye gidip yardım istedi Esenyurt'ta ticari taksici sürücüsüne silahlı saldırı anı kameraya yansıdı Esenyurt'ta bir ticari taksi şoförüyle konuşan 4 kişilik grup yanlarına yanaşarak camını açan...

Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti

Silahlı saldırıya uğrayan sürücü, aracıyla hastaneye gidip yardım istedi

Esenyurt'ta ticari taksici sürücüsüne silahlı saldırı anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir ticari taksi şoförüyle konuşan 4 kişilik grup yanlarına yanaşarak camını açan başka ticari aracın sürücüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırdı. Yaralı sürücüsü, aracını hastaneye sürerek hayatta kalmaya çalışırken, saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen 4 şahıs yol kenarında bekleyen ticari taksi sürücüsünün kapısını açarak konuşmaya başladı. Bu sırada 34 TJV 43 plakalı ticari taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz 4 kişinin yanına yanaşarak camı açıp konuşmak istedi. Ticari taksi sürücüsünün yanaştığı sırada şahıslardan bir tanesi henüz bilinmeyen bir sebeple elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı.

Yaralı sürücü aracını hastaneye sürdü, şüpheliler kaçtı

Neye uğradığını şaşıran ticari taksi sürücüsü aracıyla uzaklaşırken, şüpheli 4 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan taksi sürücüsü kullandığı taksiyle en yakın hastaneye giderek yardım istedi. Yaralı sürücüyü gören sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye alarak tedavisine başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ticari taksiye çok sayıda kurşun isabet etti

Ekipler, cadde üstünde silahlı saldırının yaşandığı ve taksinin olay sonrasında park halinde bulunduğu yere geldi. Etrafa saçılan boş kovanları toplayan polis, çok sayıda kurşun isabet eden ticari taksinin üstünde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının yaşandığı cadde üstünde esnaf olan Rami Fetullahi, "Biz o sıra çalışıyorduk. 4-5 silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımız zaman hiçbir şey görmedik. 2 tane taksi varmış. Taksinin biri gitmişti. Diğeri ise orada bekliyordu" dedi.

Silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde ticari taksiye gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin yol kenarındaki ticari taksinin etrafında beklediği, daha sonra yoldan geçen başka bir taksinin kenara yanaştığı ve bekleyen şahıslardan birinin silahını çekerek yanaşan ticari taksiye ateş ettiği görülüyor. Saldırıya uğrayan ticari taksi olay yerinden hızla uzaklaşırken, saldırganlar ise farklı yöne doğru koşarak uzaklaşıyor.

Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti
Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti

YORUMLAR
500
Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Esenyurt, Polis, Silah, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti - Son Dakika


Son Dakika
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:30 Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 08:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kurşun yağmuruna tutuldu, aracıyla hastaneye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement