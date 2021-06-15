Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı - Son Dakika

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kar maskeli 3 kişi, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel K.'nin, iş yerinden çıktığı sırada çantasını gasbetmeye çalıştı. Şahıslara direnen Sibel K. aracına binmeye çalıştı.

PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar Sibel K.'nin para dolu çantasını alıp hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÇALIŞAN DA KOLUNDAN YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel. K.'ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.