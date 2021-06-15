Üye Girişi
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı - Son Dakika

Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı

15.06.2021 14:03

Ataşehir'de bir holdingin para sevkiyatı işlemlerini gerçekleştiren yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel K.'nin para dolu çantası kar maskeli 3 şahıs tarafından gasbedildi. Gaspçılara direnen kadın aracına binmeye çalıştığı esnada, saldırganların silahlı saldırısına uğradı ve talihsiz kadın lüks aracının içinde hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kar maskeli 3 kişi, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki Sibel K.'nin, iş yerinden çıktığı sırada çantasını gasbetmeye çalıştı. Şahıslara direnen Sibel K. aracına binmeye çalıştı.

Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırdı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar

PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar Sibel K.'nin para dolu çantasını alıp hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÇALIŞAN DA KOLUNDAN YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel. K.'ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı

Ataşehir, Polis, Aydın, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Karahan Moda: PARA İÇİN BİR CANA KIYDILAR BUNUN CEZASI AYNI ŞEKİLDE OLMALI ALEME İBRET OLSUN ÖLEN İNSANA ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE SABIR DLİYORUM Cevap Yaz 29 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi 15:29 Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti 15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor 15:05 Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor 15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi 14:21 Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? 14:15 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum

Son Dakika Haberleri
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:19 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil         
15:28
"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım         
15:20
Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı         
15:15
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi         
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü         
12:20
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement