Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor

22.07.2022 11:11
Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle eve giderken başına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden 11 yaşındaki Onur B.'nin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle eve giderken başına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden 11 yaşındaki Onur B.'nin yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz Çarşamba akşamı Tepebaşı Mahallesi'ndeki evine bisikletiyle giden 11 yaşındaki Onur B.'nin kafasına sokak ortasında bir kurşun isabet etti. Kurşunun etkisiyle yere yığılan yaralı çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuğa çekilen tomografide, kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu kaydedildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralı Onur B.'nin ailesi, hastanede çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor. Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili başlattıkları inceleme sürüyor. - MARDİN

YORUMLAR
500
Kızıltepe'de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır yaralandı Kızıltepe'de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır yaralandı Mardinli kuzenler 45 derece sıcaklıkta eğitim masrafları için çapa salıyor Mardinli kuzenler 45 derece sıcaklıkta eğitim masrafları için çapa salıyor
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:39:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kurşunla başından yaralanan Onur'un hayat mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement