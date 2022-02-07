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Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı - Son Dakika

Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı

07.02.2022 12:25

Son dakika habere göre ÇORUM'da, tartıştığı eski eşi Şenay Ç.'ye tabancayla ateş açan Mahmut Ç., mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı.

ÇORUM'da, tartıştığı eski eşi Şenay Ç.'ye tabancayla ateş açan Mahmut Ç., mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı. Mahmut Ç., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Ç., 3 ay önce boşandığı Şenay Ç. ile sokakta karşılaştı. Aralarında tartışma çıkarken Mahmut Ç., tabancayla Şenay Ç.'ye ateş açtı. Mermiler Şenay Ç.'ye isabet etmeyince Mahmut Ç.'nin bir kez daha doğrulttuğu silahı tutukluluk yaptı. Bunun üzerine Mahmut Ç., eski eşinin başına yerden aldığı taş ve silahın kabzası ile vurdu. Çevredekiler müdahale ederken, kadın aldığı darbelerle yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı Şenay Ç.'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mahmut Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.


Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı
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Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mermiler isabet etmedi, eski eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı - Son Dakika
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