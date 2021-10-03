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Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi - Son Dakika

Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi

03.10.2021 10:29

Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti Silahlı çatışmada olay yerinden kaçan genç yoldan geçen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından 9 kişi gözaltına alındı Afyonkarahisar'da iki...

Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Silahlı çatışmada olay yerinden kaçan genç yoldan geçen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından 9 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olmamak olay yerinden kaçan 28 yaşındaki genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişide yaralandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü Garipçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup köy girişindeki bir kokoreççi dükkanı önünde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, grup üyeleri bir birlerine pompalı tüfeklerle ateş açtılar. Tüfeklerden çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçan ve Afyonkarahisar- Uşak karayoluna çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Tolga Ayhan olay yerinden geçen ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tolga Ayhan metrelerce yükseğe çıkıp yola düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan Tayfun Seyman ile Gökhan İlhan ve olay yerinden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Tolga Ayhan'ı ambulansla ile hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, yarlıları ziyaret etmek için hastaneye giden Muhammet Aydemir ise karşı gurubun saldırısı sonucu darp edilerek yaralandı.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri olaya karıştıkları belirlenen Bayram Ayhan, İsmail Ayhan, Hüseyin Şimşek, Hüseyin Uysun, İsmail Türker, Ömer Deniz Şentürk, Muhammet Aydemir, Hakkı Çetinkaya ve Tugay Özdemir isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, yaralılarından Gökhan İlhan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi
Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi
Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi
Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi

Gökhan İlhan, Karahisar, Jandarma, Garipçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurşunlardan kaçmak isterken otomobilin altında kalarak can verdi - Son Dakika


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