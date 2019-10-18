Son Dakika Haberleri: Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı
Son Dakika Genel Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı

Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı

8 dakika önce

Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerinde onarıma başlandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz ay üzerindeki kurşun kaplamaların çalındığı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin kubbelerinin...

Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı

450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerinde onarıma başlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz ay üzerindeki kurşun kaplamaların çalındığı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin kubbelerinin onarım çalışmaları başladı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaklaşık 100 bin TL'yi bulacak çalışmaların önümüzdeki kış ayları öncesinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Lüleburgaz'da yaklaşık 2 ay önce üzerindeki kurşun kaplamaların hırsızlar tarafından çalındığı 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nin hasar gören kubbelerinin onarım çalışmaları başladı. Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler caminin medrese bölümündeki kubbelerine iskele kurmaya başladı.

"En kısa sürede tamamlanacak"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri caminin kubbelerinin onarımı için devletin ihaleye çıktığını ve ihale sonucunda çalışmaların başladığını söyledi. Yetkililer, kubbelerin onarım işlemlerinin kış ayları gelmeden tamamlanacağı müjdesini verirken, çalışmaların yetişmemesi durumunda kubbelere koruyucu önlem alınıp, bahar ayında devam edeceğini belirtti.

Kurşunları çalınan 450 yıllık caminin restorasyonuna başlandı

Sokullu Mehmet Paşa, Kırklareli, Lüleburgaz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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