Annesiyle bayram gezmesine giden bebek kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Annesiyle bayram gezmesine giden bebek kurşunların hedefi oldu

25.04.2023 18:27

Adana'da 2 grubun silahlı çatışmasında kurşunlar 1,5 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etmişti. Hayatını kaybeden bebeğin annesiyle birlikte bayram gezmesine giderken, olayın yaşandığı belirlendi.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli olan 2 grup mahallede karşılaşınca kavga etmeye başladı. Daha sonra silahların konuştuğu kavgada iki grup birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda 7 kişi yaralandı.

KURŞUN ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞE İSABET ETTİ

Bu sırada ailesine bayram gezmesine giden Fatma Fıratokulu ise 1 buçuk yaşındaki oğlu Yusuf Arda ile kavganın ortasında kaldı. Bu sırada sıkılan kurşunların biri minik Yusuf'un kafasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf Arda'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan bebek, annesiyle bayram gezmesine gidiyormuş

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Yusuf Arda'nın cenazesi bugün ailesi amcası tarafından alındı. Önce baba evine götürülen cenaze daha sonra Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAYRAM GEZMESİNE ÇIKMIŞLAR

Küçük yaşta hayattan koparılan bebeğin, annesiyle birlikte bayram gezmesine giderken olayın yaşandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Gökhan GÜVEN: Allah belanızı versin, Cevap Yaz 76 0 Yayından Kaldır
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Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesiyle bayram gezmesine giden bebek kurşunların hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesiyle bayram gezmesine giden bebek kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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