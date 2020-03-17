Kurşunlu Camii meydanıyla bütünleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurşunlu Camii meydanıyla bütünleşiyor - Son Dakika

Kurşunlu Camii meydanıyla bütünleşiyor

6 saat önce

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Kurşunlu Cami tadilatı ile Muğla Valiliği ve Menteşe Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek meydan projesine yönelik Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş açıklamalarda bulundu.

Kurşunlu Camii meydanıyla bütünleşiyor, System.String[]

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Kurşunlu Cami tadilatı ile Muğla Valiliği ve Menteşe Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek meydan projesine yönelik Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş açıklamalarda bulundu. Başkan Gümüş, caminin bütün duvarlarının kaldırılacağını, bu şekilde cami ile meydanın bir bütünlük içinde olacağını söyledi.


Çalışmaların önümüzdeki süreçte başlayacağını dile getiren Bahattin Gümüş, "Menteşe Kentsel Sit alanında merkezdeki konumu ile dikkat çeken Kurşunlu Camii, Atatürk Meydanı ile Cami önü meydan ve üzerindeki İnsan Hakları Parkı ile tarihi arasta bölgemizi bağlayan önemli bir aks üzerinde yer alıyor. Meydan, kent merkezinde ve etrafının ticari bölge olması sebebi ile çok yoğun bir yaya sirkülasyonuna sahip. Ayrıca, cami yanında yer alması, hem cenaze yakınlarının toplanma alanı, hem de sosyal sanatsal faaliyetlerin gerçekleştiği, etkinliklerin yapıldığı çok amaçlı ve özel bir alan niteliği taşıyor. Bu süreçte ilk olarak meydandaki havuz kaldırılarak yerine daha modern bir havuz inşaa edilecek. Ardından meydan ve park alanı düzenlemesinde; Zemin döşemeleri, sokak mobilyaları, gölgelikler, kuru havuz, lostra salonunu yenileyerek estetik ve kentsel dokuya uygun hale getirecek şekilde yenilemesini yapacağız. Ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yaptığımız talep sonrası caminin etrafındaki duvarlar kaldırılacak. Bu şekilde hem cenaze namazı kılınan alan genişelyecek, hem de meydan ve cami eskisi gibi bir bütün haline gelecek. Yanlızca cami avlusu ile meydan arasındaki kot farkı en aza indirilecek ve caminin sınırlarının belli olması amacıyla 20 santimlik bir duvar inşaa edilecek" dedi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Kurşunlu, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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