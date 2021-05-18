Kurşunlu çileğinde hasat başladı - Son Dakika

Kurşunlu çileğinde hasat başladı

18.05.2021 16:51
Kurşunlu çileğinde hasat başladı, System.String[]

İnegöl'ün kırmızı elması çileğin hasadı başladı.

İnegöl'ün kırmızı elması çileğin hasadı başladı. Kurşunlu Mahallesinde tarlada üreticileri ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Kurşunlu'da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek. Yaklaşık 10 bin dekardan 35 bin ton çilek elde ediliyor. Herkesi çilek şehrine davet ediyorum" dedi.

Kurşunlu Mahallesinde üretimi yapılan ve bölgenin en büyük geçim kaynaklarından biri haline gelen çilekte hasat heyecanı başladı. Mayıs ayıyla birlikte tarlalardan sofralara gelmeye başlayan kırmızı elmastan üretici bu yıl da umutlu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çilek tarlasını ziyaret etti. Çiftçilere kolaylıklar dileyen Alper Taban, çilek toplayarak hasada katkı sağladı.

Başkan Alper Taban, "Aroması ve lezzetiyle Kurşunlu çileği giderek isminden daha fazla söz ettirmeye devam ediyor. burada geçmişte İnegöl Belediyesi marifetiyle yapılan bir ürün toplama merkezimiz var. Bu merkezde mayıs ayında başlayıp aralık ayına kadar devam eden, pek çoğu da serasız ortamda toprakta yetiştirilen bu güzel çilekleri vatandaşlarımız tedarik ediyor. Çiftçilerimiz bunu pazarlara sunuyor" dedi.

Gelinen noktanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Tabii sanayiiyle güçlü bir şehiriz, ama bununla beraber yapılan yatırımların, alın terinin, çiftçimizin gayretinin neticesinde tarımsal ürünlerde de güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Kurşunlu'da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek üretimi. Yaklaşık 10 bin dekarda, toplamda da 35 bin ton çilek üretimi burada gerçekleşiyor. Bunu iki türlü de değerlendirmek lazım. Yetiştirene de değer katması lazım, alacak olan insanların da bunu alabileceği fiyatta elde ediyor olması lazım. 2019, 2020 ve bu yıl üzerinden buna baktığımızda Allah'a hamdolsun insanların bu noktada memnun olduğunu görüyorum. Daha da bereketli olsun inşallah" diye konuştu. - BURSA

Kurşunlu çileğinde hasat başladı
Kurşunlu çileğinde hasat başladı
Kurşunlu çileğinde hasat başladı

Alper Taban, İnegöl, Mayıs, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurşunlu çileğinde hasat başladı - Son Dakika


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