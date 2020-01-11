Kurşunlu'da eksik evraklı ve ruhsatsız tekneler kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan eksik evraklı ve ruhsatı olmayan tekneler kaldırıldı.

Gemlik Kaymakamlığı'nın talimatıyla Kurşunlu balıkçı barınağında bulunan tekne ve yat sahiplerine 15 gün önceden tebligat yapıldı.

Bu süre içinde kaldırılmayan tekne ve yatlar Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulundukları yerlerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

İlerleyen günlerde balıkçı barınakları ve marinalar dışında bağlı olan ruhsatsız, belge eksiği olan ve sahipsiz teknelerin de toplanacağı öğrenildi.