Kurşunlu'da kaçak yapı operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor. Gemlik Belediyesi ilçenin çehresini bozan ve güvenlik açısından tehlike oluşturan kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmalarına devam ediyor.



Gemlik Belediyesi kaçak yapılarla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Gerekli işlemler yapılmadan, yasalara aykırı şekilde inşa edilmeye çalışılan kaçak yapılardan bir yenisi Kurşunlu'da yıkıldı.



Kurşunlu - Gündoğdu yolu üzerinde tespit edilen kaçak yapı, Gemlik Belediyesi Fen İşleri ekiplerince gerekli tedbirler alındıktan sonra yıkıldı. Yapının yıkımına zabıta ekipleri de eşlik etti. Temeli atılan kaçak yapıda taşıyıcı kolonların yapılması için demir getirildiği ve inşaatın devam ettiği görüldü. Yıkım olaysız şekilde gerçekleşti.



Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kaçak yapının yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak belediyenin bu tip girişimlerde gerekeni yapacağını söyledi. Sertaslan, "Kaçak yapılar uzun süredir ilçemizin çeşitli noktalarında sorun oluşturuyor. Yasalara aykırı olmasının yanı sıra kaçak yapıların çok daha büyük tehlikeleri var. Gerekli mühendislik hizmetleri, güvenlik ve sağlamlık için yerine getirilmesi gereken işlemler yapılmadan inşasına başlanan yapılar hem içinde yaşayacaklar hem de çevresindekiler için tehlike arz ediyor. Dere yatağı, su kenarı, uygunsuz zemin gibi yerlerde inşa edilen yapılarda kullanılan malzeme deprem, sel ve bunlar gibi doğal afetlerde adeta saatli bomba etkisi gösteriyor. Bu nedenle biz de vatandaşlarımızı kaçak yapıdan uzak durmaya davet ediyoruz" dedi. - BURSA