Son Dakika Haberleri: Kurşunlu'da Muhtarlar Toplantısı

Kurşunlu'da Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Çankırı'da 2019 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı Kurşunlu ilçesinde Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirildi.

Kurşunlu'da Muhtarlar Toplantısı, System.String[]
Çankırı'da 2019 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı Kurşunlu ilçesinde Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Vali Yardımcısı Aslaner'in açılış konuşması ile başladı. Her ay bir ilçede gerçekleştirilen muhtarlar toplantısını bu ay Kurşunlu'da yaptıklarını ifade eden Aslaner, "2019 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı'nı Kurşunlu ilçemizde yapıyoruz. Sayın Valimizin sizlere selamları var. Başka programları nedeniyle toplantıya katılamadılar. Bu toplantımızda muhtarlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Önümüzde mahalli idareler seçimi var. Bu seçimde millet iradesinin sandığa yansımasını arzu ediyoruz. Seçimlerde yeniden aday olan ve ilk defa aday olanlara başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıda ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, "Müdürlüğün Hizmet Modelleri Tanıtımı" konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hicran Çakmakçı, sosyal güvenlik alacakları ve prim borçları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Sunum ve bilgilendirmenin ardından köy ve mahalle muhtarlarının talep ve istekleri alındı. Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde çeşitli konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Kurşunlu Kaymakamı Mehmet Fatih Koca, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, il ve ilçe daire müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve Kurşunlu ilçesinin köy ve mahalle muhtarları katıldı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

Abdullah Aslaner, Çankırı, Kurşunlu, Güncel
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