Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü - Son Dakika

Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü

6 saat önce

Şehzadeler Belediyesinin Kurşunlu Han'da açtığı geleneksel el sanatları kurslarında üretilen 90 ayrı ürün, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında görücüye çıktı.

Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü, System.String[]

Şehzadeler Belediyesinin Kurşunlu Han'da açtığı geleneksel el sanatları kurslarında üretilen 90 ayrı ürün, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında görücüye çıktı. Şehzadeler Belediyesi standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, bütün kadın kolları teşkilatlarının katılımıyla Başkent Ankara'da 6. Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası düzenledi. ATO Congresium'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı şurada Şehzadeler Belediyesi de yer aldı. Şehzadeler Belediyesinin tarihi Kurşunlu Han'da ücretsiz olarak açtığı geleneksel el sanatları kurslarında üretilen 90 ayrı ürün, burada görücüye çıktı. Sadece Kurşunlu Han'da üretilen el sanatı ürünlerinin yer aldığı Şehzadeler Belediyesi standı, büyük ilgi gördü. Çok sayıda katılımcı standı ziyaret ederek, ürünleri yakından inceledi. Sergilenen ürünlerin Şehzadeler Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda üretildiğini öğrenen ziyaretçiler, verilen hizmet nedeniyle Şehzadeler Belediyesini takdir etti. - MANİSA

Şehzadeler, AK Parti, Kurşunlu, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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