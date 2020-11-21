Kurşunlu Köyü içme suyu artık arıtılıyor - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kurşunlu Köyü içme suyu arıtılmaya başlandı.

Kurşunlu Köyü içme suyunun kimyasal analiz sonuçlarında "Nitrat" değerlerinin süreklilik arz ettiğinden, bu köyde yaşayan vatandaşların sıhhi su tüketimini sağlamak üzere çalışmalar başlandı. Bu anlamda Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliğince arıtma tesisi ihalesi yapılarak İl Özel İdare kontrollüğünde iş ikmal edilerek, vatandaşlara sağlıklı ve sıhhi su tüketimi sağlandı. - BİLECİK