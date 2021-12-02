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Kurşunlu Mahallesine Mobese Kurulacak - Son Dakika

Kurşunlu Mahallesine Mobese Kurulacak

02.12.2021 09:18
Kurşunlu Mahallesine Mobese Kurulacak

13 gündem maddesinin masaya yatırıldığı toplantıda, Başkan Alper Taban Kurşunlu Mahallesinde İnegöl Belediyesi'nin de destekleriyle MOBESE kurulacağını söyledi.

İnegöl Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı.

İnegöl Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan Aralık ayı olağan meclis toplantısında; 12 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

EVSEL KATI BERTARAF TARİFLERİ BELİRLENDİ

Gündemin 7. Maddesinde evsel katı bertaraf tarifleri görüşüldü. Konutların aylık 13 TL, küçük işletmelerin 30 TL, orta ölçek işletmelerin 750 TL, büyük işletmelerin ise evsel katı bertaraf tarifleri 1500 TL olarak belirlendi. Ancak alınan karar, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclisinin kararı üzerine uygulamaya alınamayacak.

EMİR VE YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE REVİZYON YAPILDI

Gündemin 8. Maddesinde ise Zabıta Müdürlüğü'nün emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğinde yapılan revizyon görüşüldü. Yapılan güncelleme ile uygulamada şu ifadelere yer verildi: "Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda; 'emre aykırı' davranış kapsamında belediye encümenince verilecek para cezaları 3 yıl içerisinde 1'inci tekrarında bir kat, 2'inci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir. Dilenciliğe teşvik etmek, ucuz ürün (mendil, su vb.) satma şekliyle dilendirilen küçük yaştaki çocuklardan ürün satın alarak onları dilenciliğe teşvik etmek yasaktır. Otoparklarda, belirlenmiş park çizgi ve kurallarına aykırı olacak şekilde araç park etmek ve otoparkları amacı dışında kullanmak yasaktır. Belediye ve yetkili kurumlarca belirlenen mal indirme-bindirme saatlerine uyulması zorunludur. Belediyece geri dönüşüm konteynırı konulmamış yerlerde; işyerinden çıkacak her türlü geri dönüşüm işyeri içerisinde biriktirilecektir. Yol, kaldırım, arazi, dere kenarı vb. kamusal alanlara atılması/biriktirilmesi yasaktır. Belediyece işyerlerine yapıştırılan işyerini tanıtıcı bilgilerin bulunduğu barkod, kare kod gibi etiketlerin sökülmesi yasaktır. Yıpranan, zorunlu hallerle kullanılmaz hale gelen bu etiketlerinin yenilenmesi için belediyeye bildirilmesi zorunludur. Umumi tuvaletlerin görevlilerince temiz bulundurulması, sıvı sabun, peçete, kağıt havlu, tuvalet kağıdı vb. temizlik malzemelerinin bulundurulması zorunludur. Belediye ve yetkili kurumlardan izin almaksızın yol kenarlarına araç parkını engelleyici fiziki engeller (saksı, duba, tabela vb.) konulması yasaktır. Lastik satış/tamirhane vb. işletmelerin her türlü malzeme, atık lastik vb. açık alanda depolaması yasaktır."

KURŞUNLU MAHALLESİNE MOBESE KURULACAK

Gündeme takrir maddesi olarak eklenen güvenlik sistemleri kurulması konusunda ise Kurşunlu Mahallesine MOBESE sistemi kurulması konusu görüşüldü. Konu hakkında bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban, "Yeniceköy mahallesinde geçtiğimiz yıl MOBESE hizmete açılmıştı. Bu kapsamda Kurşunlu mahallesinde de aynı sistem kurulacak. MOBESE olan mahallelerde Jandarmanın da güvenliği sağlama noktasında eli güçleniyor. Kurşunlu mahallesine kurulacak sisteme bizde destek vereceğiz" dedi.

Kurşunlu Mahallesine Mobese Kurulacak

Alper Taban, Aralık, İnegöl, MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kurşunlu Mahallesine Mobese Kurulacak - Son Dakika


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