Son Dakika Haberleri: Kurşunlu ve Gencali'ye Doğalgaz Geliyor

Kurşunlu ve Gencali'ye Doğalgaz Geliyor

1 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Kurşunlu ve Gencali bölgesine doğalgaz geleceğini müjdeledi.

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AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Kurşunlu ve Gencali bölgesine doğalgaz geleceğini müjdeledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile görüşmelerin başladığını ifade eden Bursa Milletvekili Zafer Işık, muhtarlara bölgelerinin taleplerini kendilerine ilettikleri için teşekkür etti.

Zafer Işık, "Bölgemizde bulunan muhtarların ve vatandaşların taleplerini önemsiyor, buna göre yol haritası belirliyoruz. Kurşunlu ve Gencali bölgemiz yaz aylarında önemli sayıda insanı ağırlarken, kış döneminde aynı durumun yaşanmadığını ifade ettiler. Kış aylarında da yaşamaya uygun bir bölge olmasına rağmen ısınma ihtiyacında zorlandıklarından dolayı bölgenin tercih edilmediğini vurguladılar. Aynı zamanda Gencali, Gemlik'in eski yerleşimlerinde biri olmasından dolayı burada yaşayan vatandaşlarımızın da huzurunu ve rahatını düşünmek zorundaydık. Bizler de başlattığımız girişimler sonrasında önemli bir mesafe aldık. Konu EPDK'ya aksettirildi. Gelinen aşamayı da, ilçe başkanımız ile değerlendirdik. Belediye olarak da doğalgaz çalışması sonrasındaki düzenlemelere hazır olmalıyız. 1 Nisan sonrasında, belediye ile yapacağımız değerlendirmede, bölgede doğalgaz hattının döşenmesinin hemen ardından çalışmaların tamamlanması adına planlamayı tamamlayacağız. Gemlik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümet uyumu, Gemlik'e çok daha fazla değerler kazandıracaktır. Adayımız Berkay Bulut ile de Kurşunlu bölgesinde yapılacak olan çalışmayı paylaştık. Onun da, hızlı bir şekilde çalışma programı başlatmasını ve bölgeyi hazır hale getirmesini istedik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:27 Kaynak: İHA

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