Kürsüye İzmir damgası

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi milli sporcu Gültigin Er, pandemi nedeniyle bir yıl sonra yapılan ilk yarış olan Mersin Yenişehir Triatlonunda Elit Erkekler Kategorisinde birinci olmayı başardı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Yenişehir Triatlonu, büyük mücadeleye sahne oldu. Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonunda, 26 kentten gelen 210 sporcu mücadele etti.

Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl aradan sonra yapılan ilk yarış olma özelliğini taşıyan ve seyircisiz yapılan yarışlar, sosyal medyadan canlı yayınlandı. Elit ve yaş grupları kategorilerinde de katılımcılar, bin 500 metre yüzüp, 40 kilometre bisiklet sürüp ardından 10 kilometrelik koşu parkurunda ter döktü.

Pandemi nedeniyle bir yıldır yapılamayan triatlon müsabakalarının ilkinde Elit Erkekler Kategorisinde, bitiş çizgisini ilk geçen Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi milli sporcu Gültigin Er oldu.

5 aydır kampta

Gültigin Er, pandemi nedeniyle geçen yıl yarışmalar düzenlenmediğini hatırlatarak, bir yıldır uzak kaldıkları yarışlara geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Pandemi döneminde çalışmalarını durdurmak yerine daha da sıkı çalışarak hedeflerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Er, "5 aydan bu yana Alanya'da yabancı sporcularla birlikte milli takım kampındayım. Sabah, öğlen, akşam olmak üzere günde üç antrenman yaparak yoğun bir şekilde yarışlara hazırlanıyorum. Bu zor süreci başarıyla geçirip avantaja çevirmeye çalıştım ve uluslararası rakiplerime bir adım daha yaklaştım" diyerek hazırlık sürecini anlattı.

Tek hedef olimpiyatlar

Tek hedefinin 2024 Olimpiyatları olduğunu belirten Gültigin Er, "Hafta sonu yapılan Mersin Olimpik Triatlon Türkiye Şampiyonasında elit erkekler kategorisinde şampiyon oldum. 2 hafta sonra yapılacak İspanya'daki Avrupa Kupası öncesinde güzel bir hazırlık yarışması oldu. Performansımdan memnunum, daha iyisini yapabileceğimi ve olimpiyatlara yaklaşacağımıza inancım sonsuz. Türkiye Triatlon Federasyonunun olimpiyatlara hazırlama projesi kapsamında İspanya ile bir iş birliği yapılıyor. 4 yıllık bu projeyle 2 kadın, 2 erkek sporcu uluslararası alanda başarılara sahip İspanyol bir antrenör ve takımıyla birlikte kampa katılacak. İlk etapta İspanya'da 6 ay boyunca sürecek bir kampta olacağız, uluslararası yarışlara katılacağız ve olimpiyat puanları toplayacağız" diye konuştu. - İZMİR