Kurt ahırdaki keçilere saldırdı
1 saat önce
Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
merkeze bağlı Palanlı köyünde ahıra giren kurt 8 keçiyi parçaladı.
Olay önceki gece Palanlı köyü muhtarı Ömer Çil'in köyün içindeki ahırında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlar ahırda iken, gece kurt saldırısına uğradı. Ahıra giren kurt 8 adet keçiyi parçaladı. Sabah
kalktıklarında keçilerin telef olduğunu gören Ömer Çil, durumu yetkililere bildirdi.
Ömer Çil, konuyu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiğini belirterek, yabani hayvanlar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN
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