Son Dakika Haberleri: Kürt, Arap ve Türkmen aşiretleri Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için buluştu
Son Dakika Güncel Kürt, Arap ve Türkmen aşiretleri Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için buluştu

Kürt, Arap ve Türkmen aşiretleri Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için buluştu

26 dakika önce

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Türkiye ve Suriye'de yaşayan Kürt, Arap ve Türkmen aşiretlerinin liderleri Azez'de bir araya geldi.

Kürt, Arap ve Türkmen aşiretleri Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için buluştu, System.String[]

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Türkiye ve Suriye'de yaşayan Kürt, Arap ve Türkmen aşiretlerinin liderleri Azez'de bir araya geldi.


Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclis toplantısı Suriye'nin Halep Kentine bağlı Azez ilcesi Siccu Beldesi'nde yapılıyor. Beldenin en büyük aşiretinin malikhanesi bahçesinde kurulan çadırlarda yapılacak toplantıya, Suriye'deki Kürt, Arap, Türkmen aşiretlerinin yanı sıra Türkiye'de bulunan Arap ve Kürt aşiretlerinin liderleri de katılıyor.


Geniş güvenlik tedbirleri alındığı toplantıda Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisinin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için Türkiye'ye çağrıda bulunması bekleniyor. - HALEP

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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