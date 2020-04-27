Kurt, avıyla görüntülendi - Son Dakika

ARDAHANLI doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (35), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamını kaydediyor. Fotokapanla ağzında yakaladığı av ile kurt görüntülendi.

Doğa hayranı Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde birçok yaban hayvanını görüntüledi. Fotokapana son olarak kurt yansıdı. Görüntülere göre, ormanda dolaşan kurt, fotokapanı fark ederken, bir süre inceledikten sonra uzaklaştı. Kurt, daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.