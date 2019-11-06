Son Dakika Haberleri: Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu
Son Dakika Güncel Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu

Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu

7 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aç kurtların saldırdığı sürüden kaçan 190 koyundan 155'i sağlıklı olarak bulundu.

Kurt dehşetinden kaçan koyunlardan 155'i bulundu, System.String[]

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aç kurtların saldırdığı sürüden kaçan 190 koyundan 155'i sağlıklı olarak bulundu.


Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Şenlikçe Mahallesi ve Küçük Havuz mevki arasında Halil ve Hüseyin Demir kardeşlere ait 235 koyun aç kalan kurtların saldırısına uğramış, geride kalan eşeğini almak için dönen çoban Şeref Balaban saldırıdan şans eseri kurtulmuştu. Çoban Balabalan'ın haber vermesi üzerine ise jandarma ve mahalleli dağda başlattığı arama çalışmalarında 30 koyunu parçalanmış, 15 koyunu ise yaralı halde bulmuştu. Kayıp 190 koyun için arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve mahalleli, bugün yaklaşık 8 saattir süren arama çalışmalarında toplam 155 koyunu sağlıklı olarak buldu


Bulunan koyunlar sahipleri tarafından alınarak ahıra götürülürken halen daha bulunamayan 35 koyunu arama çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP

Hüseyin Demir, Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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