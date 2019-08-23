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Kurt Kapanı-13 uygulamasında hareketli anlar

28 dakika önce

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-13 uygulaması gerçekleştirildi.

Kurt Kapanı-13 uygulamasında hareketli anlar, System.String[]

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-13 uygulaması gerçekleştirildi. Topkapı'daki uygulama noktasından kaçan şüpheli şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından surların dibinde yakalanarak emniyete götürüldü.


İstanbul genelinde saat 14: 00 ile 16: 00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek adına Kurt Kapanı-13 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlar Genel Bilgi Taramasına(GBT) sokuldu. Polis helikopteri uygulama noktaları üzerinde uçuş yaparak havadan destek verdi.


Topkapı Millet Caddesi'nde uygulama noktasından kaçan şüpheli şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından surların dibinde yakalandı. Üst araması gerçekleştirilen ekipler tarafından emniyete götürüldü. - İSTANBUL

İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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