Son Dakika Haberleri: Kurt Kapanı 15 uygulamasında araması olan bir şahıs yakalandı
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Kurt Kapanı 15 uygulamasında araması olan bir şahıs yakalandı

57 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı 15 uygulaması yapıldı.

Kurt Kapanı 15 uygulamasında araması olan bir şahıs yakalandı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı 15 uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Alex'in de katıldığı uygulamada, araması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı 15 uygulaması kapsamında, Beyoğlu'nda durdurulan araçlar didik didik arandı. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı. Uygulama kapsamında durdurulan bir araçta araması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. Uygulamaya, narkotik köpeği Alex'de katıldı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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