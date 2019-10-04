'Kurt Kapanı-15' uygulamasında araması olan bir şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı 15 uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Alex'in de katıldığı uygulamada, araması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı 15 uygulaması kapsamında, Beyoğlu'nda durdurulan araçlar didik didik arandı. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı. Uygulama kapsamında durdurulan bir araçta araması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. Uygulamaya, narkotik köpeği Alex'de katıldı.