"Kurt Kapanı 2020-2" uygulaması yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kurt Kapanı 2020-2' uygulaması yapılıyor - Son Dakika

"Kurt Kapanı 2020-2" uygulaması yapılıyor

6 saat önce

İstanbul'da gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2020-2" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2020-2" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 17.30'da sona erecek.

Kurt Kapanı 2020-2 uygulaması yapılıyor

Mustafa Çalışkan, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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