Kurt Kapanı denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı 136 bin ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurt Kapanı denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı 136 bin ceza kesildi - Son Dakika

Kurt Kapanı denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı 136 bin ceza kesildi

6 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan "Kurt Kapanı 2019-20" denetimlerinin bilançosu açıklandı.

Kurt Kapanı denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı 136 bin ceza kesildi, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan "Kurt Kapanı 2019-20" denetimlerinin bilançosu açıklandı. Denetimlerde, uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken sorgulanan 4 bin araçtan 44 'ü trafikten men edildi. Araçlara da 136 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla "Kurt Kapanı 2019-20" denetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri de Fatih'te Millet Caddesi, Beyoğlu'nda Taksim ve Kadıköy'de Altıyol Meydanı idi.  Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Denetimlerde 61 motosiklet ile bin 884 araç sorgulanırken, 4 bin 99 kişi genel bilgi taramasından geçirildi. 165 araca ve 10 kişiye idari işlem yapıldı. 25 kişiye ise idari para cezası kesildi. Trafik polisleri tarafından 136 bin 32 lira trafik cezası kesilirken, 44 araç trafikten men edildi.  Denetim sonucunda 4 aranan kişi yakalanırken 1 tabanca, 10 gram esrar maddesi, 11 yoklama kaçağı ele geçirildi.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:20 Kaynak: DHA
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