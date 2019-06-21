"Kurt Kapanı" operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari
ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
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