Son Dakika Haberleri: "Kurt Kapanı" operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
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"Kurt Kapanı" operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Siirt, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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