Kurt köpeği yavruları donmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesinde, yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı'nda, donmak üzere olan 6 kurt köpeği yavrusu, hayvan sever vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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