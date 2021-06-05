Üye Girişi
Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi - Son Dakika

Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi

05.06.2021 17:18

Antalya'da annesiyle ev ziyaretinden döndüğü esnada sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki Yağız Çetin, adeta ölümden döndü. Talihsiz çocuğun, kurt köpeğinin saldırısına uğradığı dehşet anları ise anbean çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 Haziran saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda AnnesiMediha Nur Çetin (23) ile birlikte akraba ziyaretinden dönen 3,5 yaşındaki Yağız Çetin, annesinin taksi çağırmak için butona bastığı sırada sokakta bulunan kurt köpeğini sevmek istedi.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti. Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu.

KÖPEĞİN SAHİPLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anıysa çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, annesi Mediha Nur Çetin ile yürüyen küçük Yağız'ın bir ara annesinin yanından ayrılıp köpeğin yanına doğru gittiği ve ardından saldırıya uğraması yer alıyor. Saldırıyla birlikte çevredekilerin olay yerinde yardıma koşması da görüntülere yansıdı.

AMBULANSIN ÇOK HIZLI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yine güvenlik kamera görüntülerinde ambulans detayı ise dikkat çekti. Saat 16.41'de saldırı gerçekleşirken, köpeğin ayrılmasının ardından 1 dakika sonrası çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine ambulans ise 2 dakika 20 saniyede ulaşarak küçük Yağız'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi
Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi
Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi
Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi
Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi

Muratpaşa, Nur Çetin, Haziran, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı "Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu

Son Dakika Haberleri
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:34 Cinsel terapi bahanesiyle genç kızları taciz eden sapık, eski sevgilisinin kuzenini de istismar etmiş
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
15:58 İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu
15:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız
İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti         
17:20
Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?         
16:17
Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı         
15:44
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 17:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement