Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 Haziran saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda AnnesiMediha Nur Çetin (23) ile birlikte akraba ziyaretinden dönen 3,5 yaşındaki Yağız Çetin, annesinin taksi çağırmak için butona bastığı sırada sokakta bulunan kurt köpeğini sevmek istedi.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti. Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu.

KÖPEĞİN SAHİPLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anıysa çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, annesi Mediha Nur Çetin ile yürüyen küçük Yağız'ın bir ara annesinin yanından ayrılıp köpeğin yanına doğru gittiği ve ardından saldırıya uğraması yer alıyor. Saldırıyla birlikte çevredekilerin olay yerinde yardıma koşması da görüntülere yansıdı.

AMBULANSIN ÇOK HIZLI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yine güvenlik kamera görüntülerinde ambulans detayı ise dikkat çekti. Saat 16.41'de saldırı gerçekleşirken, köpeğin ayrılmasının ardından 1 dakika sonrası çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine ambulans ise 2 dakika 20 saniyede ulaşarak küçük Yağız'ı ambulansla hastaneye götürdü.