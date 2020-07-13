Kurt köpeklerini eğitip emniyet teşkilatına hibe ediyor - Son Dakika

Kurt köpeklerini eğitip emniyet teşkilatına hibe ediyor

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçici işçi olarak çalışan Koray Ersin, 5 yılda yetiştirdiği 100'e yakın eğitimli kurt köpeğini emniyet teşkilatına hibe etti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçici işçi olarak çalışan Koray Ersin, 5 yılda yetiştirdiği 100'e yakın eğitimli kurt köpeğini emniyet teşkilatına hibe etti.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

Ailesiyle kurt köpeği yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Ersin, bu hayvanları karakteristik özelliklerine göre ayırarak iz takip, bomba, ceset arama ve uyuşturucu konularında eğitiyor.

Koray Ersin, AA muhabirine, hangi görevde kullanılırsa kullanılsın, köpeklerin bu işi oyun olarak algıladığını söyledi.

Veteriner olan kızı ile eşinden her zaman destek gördüğünü belirten Ersin, "Eğitim süreci genellikle yanlış biliniyor. Her şey bir topla başlar. Sonra o topun etrafına bulunmasını istediğiniz materyalleri yerleştirirsiniz. Zamanla koku duyusuyla köpekler buna alışır ve orada top olduğunu zanneder. Siz de aradığınız şeyi bulan köpeğinize ödülünü yani topunu verirsiniz." diye konuştu.

Ersin, geçen yıl Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında, kurumu tarafından kendisinin şoför olarak görevlendirildiğini aktardı.

Erdoğan'ın ziyaret edeceği yerlerin kontrolleri yapılırken, hibe ettiği köpeklerin görev başında olduğunu görünce büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ersin, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımızın timinde köpeklerimi gördüm. Daha ne olsun. Sağ olsunlar ekibin başındaki arkadaşlar müsaade etti ve onlarla zaman geçirme fırsatım oldu. Köpeklerimi eğitip onların başarılı olduğunu görmek, benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Yetiştirdiğim köpeğin bir bomba bulup onlarca polisimizin ya da askerimizin canını kurtarabilmesi, bir uyuşturucuyu bulup çocuklarımızın zehirlenmemesine vesile olması çok farklı bir duygu."

"Artan zamanımızı devletimize gönüllü hizmete adadık"

Koray Ersin, yetiştirdiği köpeklerin fiyatlarının yurt dışında 3 bin ila 5 bin avro arasında değiştiğini belirtti.

Emniyet teşkilatının eğitimli köpeklere gereksinim duyduğuna değinen Ersin, yeri geldiğinde devletin satın almayla bu ihtiyacı giderdiğini anlattı.

Ailesiyle bu noktada gönüllü olarak hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

"Ben ve ailem, artan zamanımızı devletimize gönüllü hizmete adadık. Ömrümün sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Vatan namustur, vatanımız ve devletimiz için elimizden geleni yapmamız da boynumuzun borcu. Bu işi ticaret olarak yapmak bana ağır gelirdi. Hem kurt köpeklerimi çok seviyorum ve onların değerini parayla ölçemem hem de devletimi çok seviyorum. Allah izin verdiği müddetçe üretime ve eğitime devam ederek desteğimi sürdüreceğim."

Eskişehir, İşçi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kurt köpeklerini eğitip emniyet teşkilatına hibe ediyor - Son Dakika

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:29:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurt köpeklerini eğitip emniyet teşkilatına hibe ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]