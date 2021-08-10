Kürt köyünde Türk geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Muş Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçesi sınırlarını birleştiren eski bir Türkmen köyü olan Çukurtarla köyünde yapılan düğünlerde hem Kürtlerin hem de Türklerin gelenek ve görenekleri uygulanıyor.

Türkmenlerin köyde Kürtler ile birlikte yaşadıkları dönemde yaptıkları düğün gelenekleri günümüzde modern versiyonuyla icra edilmeye gayret ediliyor.

Köylerinde eski gelenekleri düğünlerinde sürdürmeye çalıştıklarını belirten damadın babası Kenan Cebe, "Eski zamanlarda gelin koca evine gelirken atla, traktörle getirilirdi. Şimdilerde ise son model araçları kullanılıyoruz. Düğünlerimizde bir tarafta Kürtlere özgü halay çekilirken, diğer tarafta köyümüzde yaşayan Türkmenlerden kalan testi kırma oyunu gelinlerimiz ve damatlarımız tarafından icra ediliyor" dedi.

Testi kırma oyunun nasıl yapıldığını belirten damadın Babası Kenan Cebe, "Testi kırma oyunu bir Türk kına geceleri oyunundur. Testi kırma oyunu toprak bir testinin içerisine tüllere sarılı para, şeker ve çikolata gibi şeyler doldurulur. Damat adayı bir sandalyeye oturur. Gelin elinde testiyi sallayarak damadın etrafında oynar ve beklenmeyen bir anda testiyi yere atıp kırar. Kırılan testide yere dökülen para ve şekerleri çocuklarımız toplar" diye konuştu.

Düğünlerini yıllar önce köylerinde yaşayan Türkmenlerin yaptıkları gelenekler ile icra etmeye çalıştıklarını belirten damadın babası Kenan Cebe, düğün salonlarında pandemiden dolayı geleneklerini yapamadıklarını belirterek, "Yüz yılladır köyümüzde eski gelenekleri modernize olmuş haliyle sürdürmeye gayret ediyoruz. Bizim köyümüzde yıllar önce Türkmenler yaşardı. Bizde yıllar önce bu köye göç ettik ve Türkmenler ile birlikte yaşadık. Şuan köyünüzde iki Türkmen aile yaşıyor. Bizler onların yaptıkları düğün gelenekleri ile büyüdük. Bende oğlum Evren'i bu gelenekler ile evlendirmek istedim. Fakat pandemi yüzünden 2 yıldır düğünlerini ertelemiştik. Çok şükür kısıtlamalar kalkınca bizde düğünümüzü yapmaya karar verdik" dedi.

Atalarından kalan gelenekleri sürdüreceğini belirten Cebe, "Coğrafyamızda Türkler ile Kürtlerin birlikte yaşadıkları köylerimizde gelinlerimiz yeni evine girerken bardak, tabak ve su testisinin kırarlar. Bu geleneğimizde gelinin kırdığı bu sembolik eşya, yeni evine girdiği zaman hem evindeki tüm eşyalara kıymet vermesi hem de o evdeki tüm eşyaların ona feda olduğu anlamlarını taşıyor" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Bitlis, Muş ve ilçelerinde de yaşatılan bu yüzyıllık gelenek, yıllardır varlığını sürdürmeye devam ediliyor. Batıdaki düğünlerin birçoğu salonlarda yapılırken, Malazgirt ilçesinde ise salon olmayışından dolayı köy ev düğünleri yapılıyor. - MUŞ