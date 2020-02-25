Kurt melezi "Bereket"in yavruları sahiplenilmeyi bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurt melezi 'Bereket'in yavruları sahiplenilmeyi bekliyor - Son Dakika

Kurt melezi "Bereket"in yavruları sahiplenilmeyi bekliyor

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, tek seferde 16 yavru doğuran "Bereket" adlı kurt melezi köpeğin kalan 6 yavrusu sahiplenilmeyi bekliyor.

Kurt melezi

Mersin'in Mut ilçesinde, tek seferde 16 yavru doğuran "Bereket" adlı kurt melezi köpeğin kalan 6 yavrusu sahiplenilmeyi bekliyor.

Geçen yıl 15 Aralık'ta sezaryenle 16 yavru dünyaya getiren Bereket, yavrularıyla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde gözetim altına alındı.

Doğumdan hemen sonra 6 yavrusunu kaybeden Bereket, kalan yavrularıyla birlikte merkezde tedavi ve bakım sürecine girdi.

Ekipler, kalan 10 yavru ve Bereket'in hayatta kalabilmesi için gerekli bakım ve tedavilerini hassas bir şekilde sürdürdü.

Bu süreçte bazı hayvanseverler Bereket'in 4 yavrusunu sahiplendi. Barınağın maskotu haline gelen Bereket ve kalan 6 yavrusunun ihtiyaçları, burada eksiksiz bir şekilde karşılandı.

Sağlık durumları iyi olan yavrular artık hayvanseverlerin onlara sunacağı sıcak yuvalarını bekliyor.

Evcil ve sahipsiz hayvanlar şube müdürü Mehmet Cücük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde doğum yapan Bereket'in ve yavrularının sağlıkları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Zor bir tedavi sürecinden geçtiklerini aktaran Cücük, "Anormal bir doğum olmuştu. Normalde 8-10 doğum oluyor. 16 yavruyu bir annenin beslemesi, bakması zor. Doğum sonrasında annede kalsiyum eksikliği vardı. Sütü çekildi. Anneye serumlar verildi. Sürekli takip halinde olduk." dedi.

Tedaviyle Bereket'in iyi bir duruma geldiğini aktaran Cücük, "Yavrularla bire bir ilgilenmek durumundayız. Ellerimizden çok süt içtiler. Kucağımızda uyuttuğumuz oldu. Pamuklara sardık. Süt ve yaş mamayla bu duruma getirdik. Aşılamalarını yaptık. Şu an sorun yok." diye konuştu.

Cücük, doğum sonrasında Bereket'in hırçınlaştığını ve yavruları anneden ayırmak zorunda kaldıklarını belirterek, devam eden dönemde hem Bereket'in hem de yavrularının durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

Bereket ve yavrularının barınağın maskotu olduğunu anlatan Cücük, "Yavruların bakımları eksiksiz şekilde devam ediyor ama bir yavru sahiplendirilince biz daha mutlu oluyoruz. Hepsinin iyi bir yuvaya gitmesi bizim en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Mersin, Aralık, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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